 وزير الخارجية الألماني: سنناقش مع كييف قرارات تغيير قيادة الجيش

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أنه يعتزم الاستعلام من نظيره الأوكراني أندري سيبيها بشأن التغييرات التي طرأت على قيادة الجيش الأوكراني.

وعلى هامش زيارته للعاصمة النيجيرية أبوجا، قال فاديفول، اليوم الأربعاء، إنه سوف يجري قريبًا محادثة مع أندريه سيبيها، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الأوكرانية؛ لبحث الوضع الأمني، وكذلك القرارات المتعلقة بالتعيينات التي اتخذها الرئيس فولوديمير زيلينسكي مؤخرًا.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: "كما تعلمون، كانت ألمانيا ولا تزال من أكبر الداعمين لأوكرانيا سياسيًا واقتصاديًا وماليًا.. ولذلك فمن الطبيعي أن يكون لدينا اهتمام كبير بمعرفة ما يجري هناك بالتفصيل.. لكنني على ثقة تامة بأن هذه قرارات يمكننا تفهمها، وأن عملية الإصلاح داخل أوكرانيا ستتواصل بصورة عامة".

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أقال مساء أمس الثلاثاء، تحت ضغط موجة احتجاجات استمرت عدة أيام، القائد العام للقوات المسلحة أوليكسندر سيرسكي.

واندلعت الاحتجاجات، عقب إقالة وزير الدفاع الذي يحظى بشعبية ميخايلو فيدوروف.

ويأمل زيلينسكي، أن يعزز القائد الجديد للجيش، ميخايلو دراباتي، الهجمات على روسيا.