عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد حبيتِك

طرح الفنان عمرو دياب أحدث ألبوماته "حبيتِك"، وذلك عبر منصات الموسيقى المختلفة وقناته على يوتيوب بالتعاون مع سوني ميوزيك.

الألبوم يعد السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا تربع خلالها على عرش الأغنية العربية، كأكثر مطرب عربي استماعًا في العصر الحديث.

ويضم الألبوم 12 أغنية، وهي "لولا البنات" من كلمات مصطفى البرنس، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"الألوان" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"جيتلك" من كلمات رزام، وألحان نادر نور، وتوزيع عادل حقي، و"حبيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كما يضم الألبوم "غيابه فرق" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"أنا معاك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

فيما يضم الألبوم أغاني "المفضل" من كلمات منة القيعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، و"وأنتي جنبي" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد إبراهيم. و"بحاول" من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أسامة الهندي. و"12 بالليل" من مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، و"سلام كبير" من أيمن بهجت قمر، وألحان أدهم بهجت قمر، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"اتاخر عتابنا" من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع اسامة الهندي.

يذكر أن هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس ، تسجيل الكورال شيري شكري ، تصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور.