موانئ دبي العالمية تبني محطتي حاويات في الإمارات خارج مضيق هرمز

قالت شركة "موانئ دبي العالمية" إنها توصلت إلى اتفاق لإنشاء ميناءين جديدين للحاويات في المياه العميقة، سيربطان أكبر ميناء حاويات في العالم خارج آسيا بطرق التجارة العالمية دون الحاجة إلى عبور السفن مضيق هرمز.

وأعلنت الشركة العملاقة في مجال الموانئ واللوجستيات، ومقرها دبي، اليوم الأربعاء، عن اتفاق مبدئي مع هيئة موانئ الفجيرة، لامتياز مدته 50 عامًا على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة على خليج عمان. وتأتي التسهيلات الجديدة لتضاف إلى خطط الإمارات لبناء أنابيب النفط وتوسيع الموانئ الأخرى، في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، الذي أدى إغلاقه خلال الحرب الإيرانية إلى إدخال اقتصادات الشرق الأوسط في حالة من الاضطراب.

وقالت الشركة في بيان إن أحدث التسهيلات، وهي ميناء حاويات الرغيلات متعدد الأغراض، وميناء دبا الفجيرة للبضائع العامة، ستتمتع بقدرة استيعابية سنوية مجمعة تبلغ 2.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، و190 ألف سيارة، وما يصل إلى 5.3 مليون طن من البضائع العامة، وفقًا لوكالة بلومبرج.

لقد حولت الحرب الأمريكية الإيرانية مضيق هرمز إلى نقطة اختناق أدت إلى تقليص أحجام الحاويات عبر ميناء جبل علي، الميناء الرئيسي لشركة موانئ دبي العالمية على ساحل الخليج العربي. ولجأت بعض الشركات والحكومات إلى النقل البري بالشاحنات والسكك الحديدية للمساعدة في الحفاظ على حركة السلع الأساسية، ولكن القدرة الاستيعابية لهذه العمليات تبقى محدودة.

وقالت موانئ دبي العالمية إن المحطتين الجديدتين سترتبطان بميناء جبل علي، وستتكاملان مع المنطقة الحرة في الحي الشرقي المجاورة، المسماة "جافزا"، من خلال شبكة لوجستية داخلية. وسيجري التطوير على مراحل، ليستغرق ما يصل إلى 30 شهرًا.