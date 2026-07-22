كاف يعلن زيادة عدد منتخبات كأس أمم أفريقيا إلى 28 فريقا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

أشار موتسيبي خلال مؤتمره الصحفي اليوم الأربعاء إن كاف قرر زيادة عدد المنتخبات من 24 إلى 28 منتخبا.

وكان "كاف" قرر زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 منتخبا خلال آخر أربع نسخ في مصر 2019 والكاميرون 2022 وكوت ديفوار 2023 والمغرب 2025.

وستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية مجددا في عام 2028 وبعدها ستقام كل أربع سنوات في 2032 و2036.

وأعلن موتسيبي أيضا خلال نفس المؤتمر الصحفي عن فتح باب الترشح لاستضافة النسخ الثلاث القادمة إضافة إلى زيادة المكافآت المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات.

ونوه رئيس كاف أيضا أن طلب مصر بشأن زيادة حصتها من الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية سيتم رفعه إلى اللجان المختصة في الاتحاد الأفريقي.