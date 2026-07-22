الخطوط الجوية السويسرية تمنع طيارين من العمل بعد ظهور علامات السكر عليهما

أعلنت شركة الخطوط الجوية السويسرية، اليوم الثلاثاء، منع طيارين من مواصلة العمل، بعدما بدت عليهما علامات السُّكر قبل مغادرة رحلة جوية من جنيف مطلع هذا العام.

وقالت الشركة، إن أفراد طاقم العمل أعربوا عن قلقهم قبل ساعات من مغادرة الطائرة في مارس الماضي، وأبلغوا المشرفين.

وأضافت الشركة، أنه جرى منع الطيارين من العمل وهما في فندق إقامتهما، قبل المغادرة إلى المطار، وحل محلهما طياران آخران.

وأوضحت الشركة: "لم يتولَّ الطياران قيادة أي طائرات منذ ذلك الحين، وما زال التحقيق جاريًا".

وقالت الشركة: "نحن نتعامل مع انتهاكات مبادئ السلامة بجدية، وربما يكون لذلك عواقب وفقًا لقانون العمل".

ولأسباب تتعلق بالخصوصية، رفضت الشركة، الإفصاح عن جنسيتي الطيارين أو مقصد الرحلة الجوية التي كانت ستغادر من جنيف.