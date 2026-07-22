رويترز: ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديموقراطية إلى 2473 حالة

ذكرت بيانات صادرة عن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2473 حالة، بينها 999 وفاة.

وحسبما أفادت وكالة رويترز، سجّل معهد الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في أحدث تقاريره، 50 إصابة جديدة يوم الاثنين الماضي، في إقليمي إيتوري وكيفو الشمالية شرقي البلاد.

وسبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية ، من أن فيروس إيبولا ينتشر في الكونغو الديموقراطية «بوتيرة أسرع» من أي تفش سابق للمرض الفتاك.

ونجم التفشي الحالي عن نوع «بونديبوجيو» النادر من فيروس إيبولا والذي لا يتوافر له لقاح أو علاج معتمد.