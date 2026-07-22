الحية بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس: حُملت أمانة ثقيلة تنوء بها الجبال

قال خليل الحية، في أول كلمة له عقب انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن اختياره لقيادة الحركة يمثل «أمانة ثقيلة تنوء بها الجبال»، واصفًا المرحلة الحالية بأنها «دقيقة وحساسة» في تاريخ القضية الفلسطينية.

وأكد الحية، في كلمته، مساء الأربعاء، أن قيادة الحركة ستواصل السير على نهجها، قائلًا إن «حماس» ستمضي في المسار الذي رسمه مؤسسوها وقياداتها، وستواصل رفع رايتها حتى تحقيق أهدافها.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية وفي اللجوء والشتات، ظل متمسكًا بحقوقه عبر مختلف المحطات التاريخية، معتبرًا أن ذلك يعكس استمرار تمسكه بقضيته.

كما وجه الحية، التحية إلى الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين، معربًا عن تقديره لسكان قطاع غزة، ومشيدًا بصمودهم خلال المرحلة الحالية.

وأعلنت حركة حماس، الاثنين، انتخاب خليل الحية، رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا ليحيى السنوار، وذلك عقب انتخابات داخلية أجريت في تركيا لاختيار رئيس جديد يقود الحركة خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمكتب السياسي.

وجاء انتخاب الحية بعد منافسة مع رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل، الذي خاض السباق على المنصب، فيما شارك في عملية الاقتراع أعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا لمجلس الشورى.