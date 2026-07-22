مباحثات سعودية كورية جنوبية لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين

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بحث مسئولون في وزارة الدفاع السعودية مع نظرائهم الكوريين الجنوبيين في العاصمة الرياض اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء: "إن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية السعودي الدكتور خالد البياري، التقى في العاصمة الرياض، مع نائب وزير الدفاع الوطني الكوري وون تشونج داي".

وأضافت الوزارة أن الجانبين السعودي والكوري "بحثا تعزيز التعاون الدفاعي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".

وشهدت الآونة الأخيرة مباحثات مكثفة بين المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي.

وكان قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الفريق الركن تركي بن بندر، أجرى في يناير/كانون الثاني الماضي محادثات رفيعة المستوى في كوريا الجنوبية مع رئيس أركان القوات الجوية الكورية الفريق أول سون سيوك-راك.

وتركزت المباحثات حول توسيع التعاون الاستراتيجي والدفاعي، والاطلاع على أحدث الصناعات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.

كما شهدت الزيارة لقاء جمع قائد القوات الجوية السعودية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية كوريا الفريق أول جين يونج سونج، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه التطورات في إطار اهتمام المملكة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير القدرات العسكرية والصناعات الدفاعية.