رومانو يكشف تطورات صفقة ضم ريال مدريد لبطل العالم

حسم الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو الجدل بشأن مستقبل الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، في ظل الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن ريال مدريد لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن التعاقد مع رودري، نافيًا التقارير التي تحدثت عن تحرك رسمي من النادي الملكي لحسم الصفقة.

وأوضح أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لم يمنح حتى الآن الضوء الأخضر لإتمام التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني، مشيرًا إلى أن مستقبل الصفقة لا يزال مرهونًا بقراره.

وينتهي عقد رودري مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل، بينما يواصل النادي الإنجليزي محاولاته للإبقاء على نجمه، بعدما قدم له عرضًا جديدًا لتمديد عقده.

ويأتي اهتمام ريال مدريد برودري بعد تألقه اللافت مع منتخب إسبانيا، ومساهمته في التتويج بلقب كأس العالم 2026، وهو ما عزز مكانته بين أبرز لاعبي خط الوسط في العالم.