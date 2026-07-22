سوريا تدين اتهامات الحوثي بحق السعودية وتصفها بالباطلة

أدانت الجمهورية العربية السورية - بأشد العبارات - ‏التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري ‏لميليشيا الحوثي، والتي تضمنت ما وصفته بـ«مزاعم واتهامات ‏باطلة» بحق المملكة العربية السعودية، في ‏محاولة لتشويه دورها الإقليمي وتقويض الجهود ‏الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة‎.‎

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان اليوم ‏الأربعاء، تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل ‏مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه ‏الادعاءات، مشيدةً بالدور الإيجابي والمحوري الذي ‏تضطلع به المملكة في ترسيخ الأمن والسلم ‏الإقليميين، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، وتعزيز ‏الحوار والتعاون بين دول المنطقة، بما يخدم مصالح ‏شعوبها ويصون استقرارها‎.‎

والاثنين، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية، مُرجعة ذلك إلى ما وصفته بأنه «حصار سعودي شامل على الموانئ والمطارات برًا وبحرًا وجوًا».

من جانبها، أدانت السعودية، تهديدات جماعة الحوثي في اليمن للملاحة، متعهدة بحماية سفن المملكة والاستمرار في دعم الشعب اليمني.

وأكدت المملكة أنها عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

وأشارت إلى أن الموانئ في شمال اليمن (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026، أكثر من 300 سفينة تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن 2216 بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول ميليشيا الحوثي - بشتى الوسائل - إدخالها إلى اليمن، لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني.