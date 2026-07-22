العثور على متهم باستدراج نساء لصالح إبستين ميتا في منزله قرب باريس

أعلنت النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية قرب باريس ، اليوم الأربعاء، العثور على دانيال عمار سياد، وهو فرنسي جزائري (وسويدي أيضا) ارتبط اسمه بملف رجل الأعمال الأمريكي الراحل المدان بالاتجار الجنسي بالقاصرات جيفري إبستين، ميتا في "منزله الخاص" بحي كولومب .

وأوضحت النيابة أنه "تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الوفاة". كان دانيال سياد موضوع تحقيق في باريس عُهد به إلى المكتب المتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر. وقد وُجهت إليه عدة شكاوى، لا سيما بتهمة الاغتصاب، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وظهر اسم سياد في أكثر من ألف وثيقة نُشرت ضمن ملفات إبستين التي رُفعت عنها السرية. وكان يشبّه مساعيه لاستدراج النساء بالصيد. وكتب إلى إبستين عام 2014: "في هذا العمل أشعر أحيانا كأنني صياد، أحيانا أصطاد بسرعة، وأحيانا لا أجد سمكا".

وفي عام 2020، أوقفت السلطات الفرنسية وكيل عارضات الأزياء جان-لوك برونيل، بعد اتهامات بتجنيد نساء لصالح الملياردير الأمريكي.

وتوفي إبستين عام 2019 حيث عُثر عليه مشنوقا في زنزانته بمركز متروبوليتان الإصلاحي في نيويورك.