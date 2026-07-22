روبيو: الولايات المتحدة منفتحة على المفاوضات مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن المسئولين الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي.

وأكد خلال مؤتمر صحفي على هامش تواجده في مانيلا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة منفتحة على المفاوضات مع إيران.

وأضاف: «نحن منفتحون على الدبلوماسية والتفاوض مع إيران لكنها ليست كذلك، ونشكك في جدوى المحادثات لأن الجانب الإيراني لم يلتزم بتعهداته».

ونوه أن إيران في مأزق كبير وتواجه الكثير من المشكلات، في ظل التضخم وتداعيات التصعيد على الأوضاع الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الولايات المتحدة تدافع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل الهجمات التي تستهدف السفن.

وأشار إلى حرص واشنطن على تقييد قدرة إيران على استهداف السفن وتهديد الملاحة، داعيًا إيران إلى الالتزام بفتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة.

وذكر أن «فتح مضيق هرمز كان بندًا أساسيًا بمذكرة التفاهم لكن إيران أخلت به»، مؤكدًا: «لن نقبل بسيطرة أي دولة على المعابر البحرية والمسطحات المائية في العالم».