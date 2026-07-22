لافروف: الاتفاق على عقد اجتماع مع روبيو غدا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي ⁠لافروف، إنه جرى الاتفاق ‌على ⁠عقد اجتماع بينه وبين ⁠وزير الخارجية الأمريكي ماركو ⁠روبيو ⁠غدا الخميس.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، جاء إعلان لافروف، على هامش منتدى تستضيفه مانيلا، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق قريباً لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» عندما سُئل عن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «أعتقد أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق». وسُجلت المقابلة أمس الثلاثاء وبثت اليوم الأربعاء.

ووعد ترامب بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، في اليوم الأول من رئاسته في يناير 2025.

وتزامن تصريح ترامب مع تأكيد الكرملين أنه تلقى «إشارات عبر قنوات» من واشنطن.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كشف عن تلقي الكرملين إشارات عبر قنوات الاتصال تفيد بأن واشنطن مستعدة لمواصلة العمل على الأزمة الأوكرانية بعد التوصل إلى تسوية مع إيران.