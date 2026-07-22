منظمة هيومان رايتس ووتش تدعو فيتنام إلى الإفراج عن 5 معتلقين على خلفية تورطهم في نشر كتاب عن هو شي منه

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة الفيتنامية إلى الإفراج عن 5 أشخاص تم اعتقالهم على خلفية تورطهم في نشر والترويج لكتاب عن هو شي منه، الزعيم الثوري الشيوعي السابق، واصفة هذه القضية بأنها هجوم خطير على حرية التعبير.

وحسب المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، تم وتوجيه اتهامات إلى الأشخاص الخمسة بموجب المادة 117 من قانون العقوبات الفيتنامي، التي تجرم إعداد أو نشر معلومات تعتبر "دعاية مناهضة للدولة".

ويمكن أن تصل عقوبات الإدانة بموجب هذه المادة إلى السجن 20 عاما.

ومن بين المحتجزين الكاتب نجوين ثانه نام، وهو أحد المؤسسين والرئيس التنفيذي السابق لشركة التكنولوجيا "إف بي تي كوربوريشن"، وتران فييت آنه، مؤسس منصة النقاش الإلكترونية "سبايدروم"، و3 مسئولين كبار من دار نشر جمعية الكتاب.

وتم نشر الكتاب، الذي يحمل عنوان "في حوار مع ثانه: سرد جديد عن النور"، في أبريل، ويروي حياة هو شي منه ومسيرته الثورية من خلال حوارات بين معلم وتلميذ، مستخدما لغة معاصرة تهدف إلى جذب القراء الأصغر سنا.

وقالت الشرطة الفيتنامية، إن الكتاب يحرف التاريخ، ويشوه سياسات الحزب الشيوعي والدولة، ويسيء إلى هو شي منه وغيره من القادة الثوريين.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأنه تم اعتقال الأشخاص الخمسة بسبب أدوارهم المختلفة في كتابة الكتاب أو تحريره أو نشره أو الترويج له.

وحظي الكتاب في البداية بتغطية من عدة وسائل إعلام تديرها الدولة، قبل أن يتعرض لانتقادات من مسؤول متقاعد في الحزب الشيوعي، اتهم المؤلف بعدم إظهار قدر كاف من الاحترام لهو شي منه، وطالب بمصادرة الكتاب.

واعتذرت دار النشر لاحقا، وسحبت الكتاب، بينما فرضت السلطات عقوبات عليها.