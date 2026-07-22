وزارة الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي تصدت لـ242 مسيّرة أوكرانية ليلا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 242 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة، إضافة لمياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وأصدرت الوزارة بيانا نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، جاء فيه: "خلال الليل، في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء بتوقيت موسكو يوم 21 يوليو والساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو يوم 22 يوليو، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 242 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات، بيلجورود وبريانسك وكالوجا وكورسك ونوفجورود وأوريول وبسكوف ولينينجراد وروستوف وريازان وسمولينسك وتفير وتولا".

وأضافت الوزارة في البيان: "كما تم إسقاط طائرات فوق منطقة موسكو وإقليم كراسنودار وإقليم ستافروبول وجمهورية القرم وفوق حوضي البحر الأسود وبحر آزوف".