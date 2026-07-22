متظاهرون يقاطعون حديث وزير الحرب الأمريكي بالكونجريس: أيديكم ملطخة بالدماء

قاطعت صرخات المتظاهرين، حديث وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بالكونجريس، اليوم.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «لا حرب على إيران»، معربين عن رفضهم لحرب اعتبروها «غير شرعية».

وقال المتظاهرون، إن الحرب الأمريكية على إيران غير شرعية، وتُشن ضد الشعب الإيراني والذي تُقدر أعداده بنحو 90 مليون نسمة، معلقين:«أيديكم ملطخة بالدماء».



وطالب المتظاهرون بوقف عمليات قصف الأطفال في إيران وفلسطين، باعتبارها أعمالًا غير قانونية.

وأكد المتظاهرون رفض الإيرانين والأمريكين على حد سواء لهذه الحرب، التي وُصفت بأنها «أكثر حرب مكروهة في تاريخ أمريكا».

ولفت بعض المتظاهرين، إلى مطالب قدامى المحاربين بالوقف الفوري لهذه الحرب، فيما أشار آخرون إلى الوفيات الناتجة عن عدم توافر الأدوية ومنها الإنسولين، بالإضافة إلى التشرد، مؤكدين: «نحن بحاجة إلى الرعاية الصحية لا إلى الحرب».