«نهاية الأزمة» مصطفى محمد يظهر في تدريبات نانت

شهدت تدريبات نادي نانت الفرنسي، صباح اليوم الأربعاء، عودة المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، عقب فترة طويلة من الانقطاع عن المعسكر الإعدادي للفريق استعداداً للموسم الجديد.

وبحسب ما أورده موقع "Ouest France"، فإن اللاعب خاض تدريبات فردية فور وصوله لمقر النادي، على أن ينتظم خلال الفترة المقبلة في تدريبات الفريق الرديف، كإجراء انضباطي لحين استقرار الإدارة على مصيره النهائي.

تأتي هذه التطورات بعد حالة من الغضب سادت الجهاز الفني والمدير الفني لنانت، الذي أبدى استياءه الشديد من انقطاع اللاعب وتجاهله الاتصالات، مؤكداً أنه لم يسبق له مواجهة موقف مماثل طوال مسيرته التدريبية.

من جانبها، كشفت صحيفة "L'Équipe" الفرنسية أن إدارة نانت فرضت عقوبات مالية حازمة على مصطفى محمد، تمثلت في إيقاف راتبه طوال فترة غيابه، مع تأكيد رئيس النادي، فالديمار كيتا، على رفض فكرة الاستغناء عن اللاعب مجاناً، رغم عدم وصول أي عروض رسمية لضمّه حتى الآن.

يُذكر أن نانت كان قد فعل خيار شراء مصطفى محمد قادماً من جالاتا سراي التركي في صفقة بلغت قيمتها 6.5 مليون يورو، قبل أن تتأزم العلاقة بين الطرفين مع بداية التحضيرات للموسم الكروي الجديد.