نقيب الأطباء عن واقعة مستشفى قنا: لسنا ضد المحاسبة لكن نطلب تغيير التعامل مع الأزمات

علق الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، على واقعة إقالة مدير مستشفى قنا العام من محافظ قنا خلال جولة تفقدية أجراها الأخير وأظهرت ما قالت المحافظة في بيان رسمي "تردٍ في الأوضاع الصحية بالمستشفى"، وهو ما أثار انتقاد النقابة التي اعتبرت ما حدث بمثابة تعنيف لمدير المستشفى.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، إنَّ موقف النقابة المتضامن مع مدير المستشفى لا علاقة له بكونه نقيب أطباء قنا، مؤكدا أن المشاهد التي رصدها محافظ قنا ليست جديدة.

وأضاف أن هناك حاجة لتغيير طريقة التعامل مع الأزمات طالما أنها مستمرة بشأن المنظومة الصحية، موضحًا أنه عند رصد أوجه قصور في قطاع ما يجب التحقيق فيها ومعجالتها، وشدد على أن الأمر ليس مجرد تغيير أشخاص لكنها أعمق من ذلك.

ونوه إلى أن النقابة ليست ضد المحاسبة، بل يجب أن تكون هناك متابعة وتقييم بشكل مستمر للأداء بمختلف القطاعات، بحيث تتم محاسبة أي مقصِّر، مع العمل على تحسين الأداء في المنظومة.

وأكّد أنه سبق أن تحدث عن أزمة عدم نظافة المستشفيات لكنه فوجئ بعدم وجود عمال نظافة منذ سنوات لوقف تعيينات جديدة بقرار من رئيس الوزراء منذ أكثر من 10 سنوات، كما أن هذه المستشفيات لا تملك موارد مالية للتعاقد مع شركات نظافة.

وسبق أن أعلنت النقابة العامة للأطباء إرسال خطاب رسمي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته.

وقالت النقابة، في خطابها، إن تعنيف مدير مستشفى أمام الجميع وتحميله مسئولية أزمات المنظومة الصحية لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ مخازن المستشفى بالمستلزمات والأدوية، ولن يضيف سريرا واحدا لاستيعاب المرضى، ولن يعيّن طبيبا أو ممرضا لسد العجز، ولن يصلح جهازا معطلا، ولن ينهي قوائم الانتظار، ولن يرفع كفاءة الخدمة الطبية.