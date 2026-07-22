ضبط منتحلة صفة طبيبة جلدية تدير عيادة دون ترخيص في المنوفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عن ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة جلدية وأدارت منشأة طبية خاصة دون ترخيص، وذلك في ثاني واقعة من نوعها خلال شهر يوليو الجاري، ضمن حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الواقعة جاءت في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة والتصدي للممارسات المخالفة التي تهدد صحة المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة، خلال البيان، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية، برئاسة الدكتورة فاطمة غانم، شنت حملة تفتيشية على المنشأة، أسفرت عن ضبطها تعمل دون ترخيص، إلى جانب ثبوت انتحال القائمة عليها صفة طبيبة جلدية وممارسة مهنة الطب بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.

وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفات، مؤكدًا أن «صحة المواطن خط أحمر، ولن نسمح بأي ممارسات غير قانونية أو كيانات طبية غير مرخصة تعرض حياة المواطنين للخطر، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين».

وأشار إلى أن الحملات تستهدف ضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومرخصة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو ممارسة المهنة دون سند قانوني؛ حفاظًا على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.