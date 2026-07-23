استفاد هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني من تألقه مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

انضم هيثم حسن المولود لأم تونسية وأب مصري لصفوف الفراعنة لأول مرة في مارس الماضي، وشارك في مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا، وانضم لقائمة المنتخب لكأس العالم بعدما تواجد في وديتين أمام روسيا والبرازيل في أواخر مايو وأوائل يونيو الماضي.

وبعد غيابه عن أول ثلاث مباريات لمنتخب مصر في دور المجموعات أمام بلجيكا ونيوزيلندا وإيران بسبب إجراءات إدارية، خاض هيثم حسن مباراتي أستراليا والأرجنتين في الأدوار الإقصائية، وتوهج بشدة خاصة في مواجهة الأرجنتين حيث صنع هدفين لزميله مصطفى زيكو، تم إلغاء أحدهما بداعي وجود مخالفة بقرار تحكيمي مثير للجدل في مباراة انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وبفضل هذا التألق قفزت القيمة السوقية لهيثم حسن من 3.5 مليون يورو لتصل إلى أفضل معدلاتها (8 ملايين يورو) وفقا لآخر تحديث لشبكة ترانسفير ماركت العالمية.

كما قفزت أيضا القيمة السوقية لإمام عاشور، نجم وسط الأهلي من 4 إلى 5 ملايين يورو، بعد تألقه بتسجيل هدفين في مباراتي بلجيكا وأستراليا، وحصوله على جائزة رجل المباراة في المواجهة الأولى أمام بلجيكا.

وبزيادة قدرها 800 ألف يورو، تحركت أيضا القيمة السوقية لمصطفى شوبير من 1.2 مليون يورو إلى مليوني يورو بعد تألقه بالتصدي لركلتي جزاء أمام النجم الإيراني مهدي طارمي في الدور الأول، والأيقونة الأرجنتيني ليونيل ميسي في دور الـ16.

وتحركت القيمة السوقية لعدد آخر من لاعبي المنتخب مثل حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الإسباني من مليون إلى 1.5 مليون يورو، ومهند لاشين من 2.5 مليون يورو إلى 3 ملايين يورو، وزميله في بيراميدز مصطفى زيكو من مليون يورو إلى 1.8 مليون يورو، وحسام عبد المجيد المنتقل حديثا من الزمالك إلى لودجوريتس البلغاري من 1.8 مليون يورو إلى مليوني يورو.