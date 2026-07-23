رئيس هيئة الاستعلامات: نواجه تحديًا كبيرًا في التعامل مع التقارير غير الدقيقة لبعض وسائل الإعلام الأجنبية

قال السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة تواجه تحديًا كبيرًا للغاية في التعامل مع التقارير غير الدقيقة من بعض وسائل الإعلام الأجنبية، هم يعملون دائمًا على استباق الأحداث وتوفير كل البيانات والمعلومات الموثقة لوسائل الإعلام، قبل أن ينتظروا الرد على ما يتم نشره.

وأضاف "يوسف" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن المهمة الرئيسية للهيئة تتمثل في إتاحة جميع البيانات بشكل كامل وموثق لمختلف وسائل الإعلام، وخاصة الأجنبية، إلى جانب تلبية طلباتهم واستفساراتهم، ونقلها إلى الوزارات والجهات المعنية والعمل على توفير الردود والمعلومات المطلوبة.

وأوضح أن الهيئة تتيح هذه البيانات من خلال موقعها الإلكتروني، وكذلك عبر مكاتب الإعلام الأجنبي المتواجدة في مصر، مؤكدًا على الحرص على التأكيد باستمرار على أهمية الالتزام بالأسس المهنية في العمل الإعلامي، والتأكد من التزام وسائل الإعلام الأجنبية بهذه المعايير.

ولفت إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية قد لا تستجيب لدعوات الهيئة لتقديم المعلومات أو الزيارات، لتصحيح ما نشرته من معلومات خاطئة، إلا أن الهيئة تواصل متابعتها، وتحرص على موافاتها بالتقارير والبيانات اللازمة، والعمل على نشرها على نطاق واسع بين وسائل الإعلام الأجنبية.

وأردف أن هناك بعض الجهات الإعلامية التي تحدث البيانات وتعدلها، عند الخطأ وموافتها بالمعلومات الصحيحة، مشيرًا إلى أن الإعلام الغربي يهتم بشكل مستمر بإبراز الموضوعات الساخنة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن باب الحوار والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية يظل مفتوحًا، وأن الهيئة تحرص في كل مناسبة على التأكيد على أهمية استمرار التواصل.