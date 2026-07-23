محمود مسلم: استعداد إسرائيل وتراجع دعم ترامب سيؤثران في مسار الحرب

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن إسرائيل رفعت مستوى استعدادها العسكري، ووضعت خططا عملياتية تحسبا لاحتمال اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب لتطورات التصعيد ومساعي الوساطة الرامية إلى احتواء الأزمة.

وأضاف مسلم، خلال لقائه ببرنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة "TEN"، أن تل أبيب تراقب تطورات الحرب مع استمرارها على هامش المواجهة الحالية، مشيرا إلى غياب خطط وشيكة لانضمامها المباشر إلى العمليات العسكرية.

وأوضح أن الالتفاف الشعبي داخل إيران يقابله تراجع في الدعم الشعبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشهدا باستدعاء الكونجرس وزير الدفاع ثلاث مرات خلال أسبوعين لمناقشة زيادة تمويل الحرب.

وأكد أن ارتفاع الفاتورة الاقتصادية سيؤدي إلى مزيد من التراجع في شعبية ترامب، مشيرا إلى تأثير انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وانتخابات الكنيست والانقسامات الداخلية في إيران على القرارات السياسية ومسار الأزمة خلال الفترة المقبلة.