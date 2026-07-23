رئيس هيئة الاستعلامات: نشرح للإعلام الغربي أن مشروعات الدولة تُنفذ في ظل تحديات وبيئة إقليمية بالغة الصعوبة

قال السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة تحرص خلال لقاءاتها مع وسائل الإعلام الغربية على توضيح حجم الإنجازات والمشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الإعلام الغربي بعضه يرى أن تنفيذ هذه المشروعات أمر طبيعي باعتباره من صميم عمل الحكومة.

وأضاف"يوسف" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن الهيئة تشرح للإعلام الغربي أن مشروعات الدولة تُنفذ في ظل تحديات وبيئة إقليمية بالغة الصعوبة، وتؤكد على ضرورة نقل هذه الصورة إلى القارئ، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات تستهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها توفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، وذلك في ظل بيئة إقليمية بالغة الصعوبة.

وأكد على أن دور الهيئة على مستوى الإعلام الداخلي لا يقل أهمية عن دورها في التعامل مع الإعلام الخارجي، بل تزداد أهميته في الوقت الحالي، خاصة فيما يتعلق ببناء الوعي والإنسان المصري.

وأشار إلى أن مكاتب الإعلام الداخلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية تؤدي دورًا مهمًا في تعريف المواطنين، خاصة في المدن والقرى البعيدة، بمواقف الدولة وسياساتها، من خلال تناول عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية للدولة خلال المرحلة الحالية، وشرح هذه السياسات والمواقف للمواطنين بصورة مبسطة، وبمشاركة مختلف أجهزة الدولة المعنية.

وتابع أن الهيئة تنظم أنشطة ثقافية وندوات في مختلف أنحاء الجمهورية، وتحرص في ختام كل ندوة على توزيع استبيانات للتعرف على تقييم المواطنين للفعاليات وآرائهم بشأنها، مؤكدًا على أن هذه الندوات تقوم على التفاعل والاستماع إلى المواطنين، ونقل آرائهم ومقترحاتهم إلى جهات اتخاذ القرار.

وأردف أن مكاتب الإعلام الداخلي تعمل كذلك على تنظيم فعاليات تلبي احتياجات المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أكبر مصادر حصول المواطنين على المعلومات، ولذلك تحرص الهيئة على تعزيز وجودها والتفاعل من خلالها بشكل أكبر.