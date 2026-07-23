 محمود مسلم: تدخل الحوثيين في مضيق المندب قد يوسع نطاق الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمود مسلم: تدخل الحوثيين في مضيق المندب قد يوسع نطاق الحرب

الكاتب الصحفي محمود مسلم
الكاتب الصحفي محمود مسلم

نشر في: الخميس 23 يوليه 2026 - 1:58 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2026 - 1:58 ص

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن انخراط الحوثيين في المواجهة داخل مضيق باب المندب قد يؤدي إلى اتساع نطاق الحرب الأمريكية الإيرانية، خاصة بعد التهديدات الأخيرة المرتبطة بحركة الملاحة في المنطقة.


وأضاف مسلم، خلال لقائه ببرنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة "TEN"، أن دخول الحوثيين على خط المواجهة قد يفرض واقعا إقليميا جديدا، مشيرا إلى احتمالية تورط المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج في تطورات الحرب.


وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح إلى هذا السيناريو، موضحا أن فتح جبهة جديدة في باب المندب سيزيد الضغوط العسكرية والاقتصادية، ويرفع احتمالات امتداد المواجهة إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.


وأشار إلى التصعيد في الخطاب الأمريكي تجاه سوريا، ومحاولات إدخالها على خط المواجهة مع حزب الله في لبنان، محذرا من أن تزامن هذه الملفات قد يشعل المنطقة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.


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