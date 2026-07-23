محمود مسلم: تحالف دولي بشأن مضيق هرمز قد يغير مسار الحرب الأمريكية الإيرانية

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن التقارب الأوروبي الأمريكي يمثل أحد أبرز المستجدات في الحرب الأمريكية الإيرانية، وقد يقود إلى تشكيل تحالف دولي للتعامل مع أزمة مضيق هرمز، في ظل الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تتعرض لها الدول الأوروبية بسبب إغلاقه.

وأضاف مسلم، خلال لقائه ببرنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة "TEN"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسّن علاقته مع أوروبا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى اتصاله برئيس الوزراء البريطاني الجديد، بالتزامن مع صدور تصريحات بريطانية تحذر من تداعيات وضع المضيق على الاقتصادات الأوروبية.

وأوضح أن المصالح المشتركة بين واشنطن والعواصم الأوروبية قد تدفع نحو تحرك منظم لحل أزمة المضيق، بما يجعل هذا التحالف المحتمل عاملا مؤثرا في مسار الحرب الأمريكية الإيرانية.