نقابة المهن التمثيلية تعلن بدء تفعيل قانون حق الأداء العلني

أعلنت نقابة المهن التمثيلية بدء الانطلاقة التنفيذية لتفعيل قانون حق الأداء العلني، وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الإبداع الوطني، وتتويجًا لنضال أجيال متعاقبة من الفنانين والمبدعين من أجل صون حقوقهم.

وأكدت النقابة، في بيان، أن تفعيل القانون يعد استردادًا لكرامة المبدعين وحفاظًا على مكتسباتهم، موجهة رسالة إلى رواد الفن الراحلين جاء فيها: «اطمئنوا.. كنا أمناء على الأمانة، مخلصين في الرسالة، وحققنا الانتصار الذي أردتموه».

كما وجهت النقابة رسالة إلى شباب المبدعين وأجيال المستقبل، دعتهم فيها إلى الفخر بمهنة الفن، والاطمئنان إلى أن نضال العقود الماضية أصبح اليوم حصنًا تشريعيًا يكفل حقوقهم ويحفظ كرامتهم.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن تفعيل قانون حق الأداء العلني يطوي عقودًا من الانتظار، ويدشن مرحلة جديدة لحماية حقوق الفنانين، قائلة: «بدأ عهد صون حقوق الفنانين بتفعيل قانون حق الأداء العلني.. هنيئًا لمصر بمبدعيها».