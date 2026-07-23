 ياسر شعلان: المهرجان الصيفي يعكس تنوع المشهد الموسيقي والغنائي في مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ياسر شعلان: المهرجان الصيفي يعكس تنوع المشهد الموسيقي والغنائي في مصر

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 23 يوليه 2026 - 2:50 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2026 - 2:50 ص

أكد المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه ومدير المهرجان الصيفي، أن فعاليات صيف الأوبرا 2026 تمزج بين الكلاسيكيات العالمية والأعمال الموسيقية المصرية، بما يحقق تنوعًا يلبي مختلف الأذواق.

وأوضح أن برنامج المهرجان يضم مجموعة متميزة من الحفلات والعروض التي تعكس ثراء المشهد الموسيقي والغنائي في مصر، وتسهم في تعزيز الحراك الإبداعي، مؤكدًا حرص دار الأوبرا على تقديم تجارب فنية تجمع بين الجودة والتنوع.

وأشار إلى أن المهرجان يأتي في إطار استراتيجية دار الأوبرا الهادفة إلى نشر الثقافة الموسيقية، والوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور من خلال برنامج فني متوازن.


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