فؤاد ومنيب يقدمان مزيجًا من الكلاسيكية الغربية وروح الشرق في صيف الأوبرا

افتتح الثنائي الموسيقي محمد فؤاد (بيانو) وأحمد منيب (كمان) فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء 2026 على المسرح المكشوف، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم الثنائي أمسية موسيقية مزجت بين أناقة الموسيقى الكلاسيكية الغربية وعمق الروح الشرقية، من خلال رؤية فنية معاصرة عبرت عن مشاعر إنسانية متنوعة.

وتضمن البرنامج عددًا من مؤلفاتهما الخاصة، منها: أنا أقوى، عتاب، Beyond Pain، آخر الليل، عناب، يمكن؟، غربة، تيرا، تحليق، العاصفة، ألبوم صور، بين الموج، حان الوقت، وحدك، روق، مناجاة، وضحكة. كما قدم المنشد مصطفى مهلل إحدى الأعمال الروحانية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

ويجمع المشروع الموسيقي بين موهبة محمد فؤاد، الطبيب العاشق للموسيقى، وعازف الكمان أحمد منيب، خريج الكونسرفتوار وصاحب الخبرة في الموسيقى الكلاسيكية والجاز، ليقدما تجربة موسيقية تعبر عن جيل جديد من المبدعين.