قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الباحث والمفكر السياسي، إن المنطقة الإقليمية تمر بأيام حارة ومليئة بالقلق، مشيرًا إلى أنه ربما هناك اتجاه كبير نحو ما وصفه بـ "نوع من الجحيم في المنطقة"، تزامنًا مع أزمة تحمل ملامح حرب واسعة.

وأوضح "سعيد" عبر برنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "TEN”، أمس الأربعاء، أن الأزمات والصراعات المركبة تبدأ من تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023 وحرب غزة، مرورًا بالتوترات في منطقة الخليج، إلى جانب أزمات داخلية تتعلق بكيفية التعامل مع الميليشيات المسلحة في دول تريد البقاء مثل: لبنان والعراق واليمن، ومازلت توجد ميليشيات لا تزال ترفض التخلي عن سلاحها أو التوقف عن اتخاذ قرارات تتعلق بالحرب والسلام.

وأضاف أن المنطقة تشهد تصعيدًا على مختلف الجبهات، في ظل الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استمرار الحرب.

وأشار إلى أن إيران، من جانبها، تستهدف المصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن، خاصة في منطقة الخليج، مع استخدام ما وصفه بالأذرع الإيرانية، فضلًا عن التوترات المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندب.

وأردف أن جماعة الحوثيين اتخذت خطوة كبيرة فيما يتعلق بالتهديدات المرتبطة بالملاحة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أن الحكومة الشرعية في اليمن تقف في مواجهة التهديدات الحوثية، وتحتاج إلى قدر كبير من الدعم لمواجهة هذه التحديات.