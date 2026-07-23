مطروح: ارتفاع ضحايا تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي إلى 3 وفيات بينهم طفلة

ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي إلى 3 وفيات، بينهم طفلة، بعد وفاة أحد المصابين، البالغ من العمر 49 عامًا، متأثرًا بإصابته.

وكانت مستشفى مطروح العام قد استقبلت، ظهر أمس الأربعاء، جثماني كل من سما أحمد أنور (14 عامًا)، وأحمد السيد (26 عامًا)، إلى جانب 15 مصابًا، بينهم 4 أطفال ورضيع، و6 سيدات، وهم: السيد السيد العربي (56 عامًا)، وبسملة السيد السيد (21 عامًا)، وغادة أنور علي (45 عامًا)، وفريدة السيد السيد العربي (6 سنوات)، وأميرة محمد عباس (40 عامًا)، وغادة عماد محمد (22 عامًا)، وصفا أحمد أنور (17 عامًا)، ومحمد أحمد أنور (6 سنوات)، وهنا أحمد أنور (12 عامًا)، وصبا محمود أنور (7 سنوات)، وداليا محمود أنور (4 سنوات)، وعمران سلامة أيمن (3 أشهر)، وفريدة سعيد صلاح (عامان)، وعربي السيد العربي (15 عامًا)، وجميعهم من محافظة القليوبية، بالإضافة إلى ناصر أحمد عفيفي (49 عامًا)، من محافظة مطروح، الذي توفي لاحقًا متأثرًا بإصابته.

ووقع الحادث إثر تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص عند الكيلو 60 على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية فوكة شرق مدينة مرسى مطروح.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما وصفت حالتهم العامة بالمستقرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.