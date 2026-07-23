النيابة تستعجل التحريات في واقعة العثور على أشلاء سيدة داخل شقة بالإسكندرية

استعجلت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة العثور على 10 أشلاء لجثة سيدة مقتولة داخل شقة سكنية مستأجرة في شارع العاشر من رمضان، منطقة سيدي بشر قبلي، شرقي المحافظة.

وطلبت النيابة الاستماع إلى شهود العيان، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منطقة الحادث، ومدها بتقرير الصفة التشريحية لأشلاء السيدة، بعد عرضها على الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة، وتوقيتها، وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة في إحداثها، تمهيدًا للتصريح بدفنها.

وقررت النيابة العامة عرض أشلاء السيدة على الطب الشرعي، للتعرف على هويتها، واستدعاء أهلية المحامية مستأجرة الشقة، لكشف ملابسات الواقعة، وما إذا كانت الأشلاء المعثور عليها تخص والدتها المُسنة التي كانت تعيش معها من عدمه.

ويكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودهم لكشف ملابسات الحادث، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي لتحديد هوية المتهم وضبطه، وكشف دافع ارتكاب الجريمة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالعقار رقم 17 في شارع العاشر من رمضان، بمنطقة سيدي بشر قبلي.

وبانتقال الشرطة، ترافقها سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين أن الشقة تقع في الطابق الرابع، وهي مستأجرة لسيدة تدعى "س.م.ح"، محامية، كانت تقيم فيها برفقة والدتها المُسنة.

وذكر الجيران للشرطة أنهم استفسروا من المحامية عن مصدر الرائحة، فأخبرتهم بأنها ناتجة عن طعام تركته والدتها، وستتخلص منه لاحقًا، إلا أن الرائحة ازدادت بشكل ملحوظ، ومع تعذر التواصل معها مجددًا، وعدم استجابتها لطرق الباب، تم إبلاغ الشرطة.

وبحضور المباحث وفتح باب الشقة، عُثر داخل الصالة على يدين آدميتين ملقيتين على الأرض في حالة تعفن، كما عُثر بجوارهما على حقيبة قماش محكمة الغلق، بداخلها ساقان مقطعتان إلى عدة أجزاء، بينما انتشرت مادة صفراء في أرجاء المكان، وسط حالة من الكركبة داخل الشقة.

وأثناء فحص الشقة، تبين وجود آثار دماء بنية اللون أسفل الثلاجة الموجودة بالمطبخ، وبفتحها عُثر على حقيبة أخرى تضم الجزء العلوي من الجثمان، بداية من الرقبة وحتى أسفل البطن.

كما عُثر داخل الفريزر على رأس المجني عليها، التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التحلل، ما أدى إلى اختفاء ملامح الوجه بالكامل، مع ملاحظة وجود شعر بني اللون.

وإلى جانب الثلاجة، وُجد كيس بلاستيكي أبيض محكم الغلق، يحتوي على أحشاء المجني عليها، وسكين ومقص عليهما آثار دماء، فيما تبين اختفاء المحامية مستأجرة الشقة منذ عدة أيام.

وتحفظت الأدلة الجنائية على سكين ومقص، تبيّن وجود آثار مادة داكنة اللون عليهما، للاشتباه في استخدامهما في ارتكاب الجريمة، وتم رفع البصمات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها.

ويواصل ضباط البحث الجنائي رفع الآثار، وفحص مسرح الجريمة، والاستماع إلى أقوال الشهود، ومراجعة كاميرات المراقبة، إلى جانب تكثيف التحريات لتحديد هوية الجاني وضبطه، والوقوف على ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 11879 لسنة 2026 إداري قسم شرطة أول المنتزه، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.