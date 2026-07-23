قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، الأربعاء، حبس شخص 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة وتقطيع سيارتين أثريتين «أنتيكا»، وذلك عقب ضبطه متلبسًا بتقطيعهما تمهيدًا لبيعهما خردة.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من الأهالي إلى شرطة النجدة بانبعاث ضوضاء من مخزن يضم مقتنيات وسيارات أثرية («أنتيكا») مجاور لأحد العقارات.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم أثناء تقطيع سيارة من طراز «كاديلاك» وأخرى من طراز «كابريس».

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم اعتاد التردد على المخزن منذ عدة أشهر وسرقة محتوياته، قبل أن يُضبط متلبسًا أثناء تقطيع السيارتين بقصد بيع أجزائهما كخردة.

وقال مالك إحدى السيارتين إن سيارة «الكاديلاك» كانت مملوكة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مرجحًا أن المتهم لم يكن يدرك قيمتها التاريخية عندما أقدم على تقطيعها وبيع أجزائها.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يتسلل إلى المخزن عبر منور العقار، مبررًا ذلك بمروره بضائقة مالية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.