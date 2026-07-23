البترول: كشف الغاز الجديد بالصحراء الغربية يساهم في تحقيق أمن الطاقة

قال المهندس محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنَّ كشف الغاز الجديد بالصحراء الغربية يساعد شأنه شأن أي كشف جديد في تحقيق أمن الطاقة لا سيما في ظل الظروف الراهنة بالمنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، مساء الأربعاء، أن الكشف الجديد يؤكد اعتماد الدولة على الوسائل التكنولوجية الحديثة في دراسة طبقات التربة واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للبحث تحت باطن الأرض.



وأشار إلى أن الكشف الجديد كان في طبقة أعمق مما تم تحديده في الدراسات المبدئية، حيث تصل إلى 4.6 كيلو مترات، تمكنت شركة من الوصول إليها لزيادة الإنتاجية المتوقعة لتصل إلى 40 مليون قدم مكعب يوميًّا، وهو رقم جيد بالنسبة لمنطقة الصحراء الغربية.

ولفت إلى أن أهمية هذه المنطقة تكمن في قربها من تسهيلات الإنتاج، فمع وجود خط بطول عشرة كيلو مترات أنشأته الشركة فإن هذا يُدخِل البئر الجديدة لخريطة الإنتاج بشكل كامل خلال أيام قليلة، ومن ثم يبدأ الضخ للاستهلاك سواء لمحطات الكهرباء أو الاستهلاك الصناعي.

ونوه بأن بجانب هذه الاكتشافات تحرص الوزارة على وجود بنية تحتية قوية، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من محطة معالجة "مليحة" وذلك خلال شهر سبتمبر بما يخدم المنظومة بشكل كامل، مؤكدا أن كل هذه النقاط الإيجابية نتاج لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وشدد على أنه بعد سداد هذه المستحقات بدأ ضخ استثمارات كبيرة، ليس فقط في الحفر والاستكشاف لكن أيضًا في البنية التحتية وتحديدًا في محطات المعالجة، التي بدونها لا يمكن إدخال الزيت أو الغاز الذي يتم اكتشافه إلى الشبكة.





وكانت شركة خالدة للبترول قد نجحت في تحقيق كشف جديد للغاز من خلال حفر بئر"واندا" الاستكشافي العميق بالصحراء الغربية، على عمق 15 ألف قدم، حيث تعد خالدة الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والمستثمر شركة أباتشي العالمية، في إطار استراتيجية وزارة البترول لتعظيم معدلات الإنتاج والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة.

وأظهرت التسجيلات الكهربائية للبئر مؤشرات إيجابية أكدت وجود تراكيب حاملة للغاز، فيما أسفرت اختبارات الإنتاج النهائية، التي أجريت فور الانتهاء من أعمال الحفر، عن تحقيق معدل إنتاج بلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بما يعكس الإمكانات الواعدة للبئر ويعزز جهود زيادة الإنتاج المحلي.