القيادة المركزية الأمريكية تنفي سيطرة إيران على حركة السفن بمضيق هرمز

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نفت القيادة المركزية الأمريكية، ما سمَّته ادعاء إيران بأنها تسيطر على حركة الملاحة بمضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية، عبر حسابها على منصة إكس، إن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ادعت أنها تسيطر على الدخول والخروج من مضيق هرمز، وزعمت أنّ السفن يمكنها استخدام الممرات التي يعلن عنها الحرس الثوري فقط، واصفة هذا الأمر بأنه كاذب.

وأضافت: «الحقيقة أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز.. يظل الممر المائي الدولي مفتوحًا للعبور بغض النظر عن تهديدات الحرس الثوري وهجماته».

وتابعت: «تستمر السفن التجارية في استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي. منذ أوائل مايو، ساعدت القوات الأمريكية أكثر من 900 سفينة في عبور المضيق».

وسبق أن أعلنت القوات بحرية الحرس الثوري الإيراني، استمرار الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، مؤكدة منع أي سفينة أو زورق من العبور حتى إشعار آخر.

وقالت بحرية الحرس الثوري إنَّها ستعترض بحزم كل السفن التي تنوي ارتكاب مخالفات ملاحية أو اختيار مسارات عبور بديلة غير مصرح بها.