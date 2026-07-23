رئيس الأوبرا: مهرجان صيف الأوبرا 2026 يمثل نافذة للجمال والإلهام

انطلقت فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء 2026، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، على المسرح المكشوف، تحت إشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتورة ريتا هيرنتشار، سفيرة المجر بالقاهرة، وساستر أدريتا، مديرة المركز الثقافي المجري، وأحياه الثنائي الموسيقي محمد فؤاد (بيانو) وأحمد منيب (كمان).

وأكد الدكتور رضا الوكيل أن مهرجان صيف الأوبرا 2026 يمثل نافذة للجمال والإلهام، ويتيح مساحات للتواصل بين المبدعين والجمهور، مشيرًا إلى أن المهرجان يسعى إلى ترسيخ حضور الفنون الجادة في المجتمع ونشرها بين مختلف فئاته.

وأضاف أن المهرجان يفتح المجال أمام الجمهور للتعرف على تجارب فنية متنوعة تجمع بين الأصالة والتجديد، مع الحرص على تقديم محتوى ثري يسهم في إعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالذوق الفني.