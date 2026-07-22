وزارة الشباب والرياضة تعلن إدانة مدرب الاتحاد السكندري في واقعة مكاري يونان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ثبوت ارتكاب مدرب الاتحاد السكندري أحمد ساري لواقعة استبعاد اللاعب مكاري يونان من اختبارات الناشئين في النادي بسبب اسمه.

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة ما يلي:

استجابة لتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بسرعة فحص ما أُثير حول شكوى والدة اللاعب مكاري يونان، بشأن استبعاده من اختبارات كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه، شُكِّلت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية؛ لتقصي حقيقة الواقعة والوقوف على جميع ملابساتها.

وقد باشرت اللجنة أعمالها، واستمعت إلى أقوال عدد من شهود الواقعة، وانتهت إلى ثبوت ارتكاب المدرب المختص تلك المخالفة.

وعلى ضوء ذلك، جرى التوجيه إلى نادي الاتحاد السكندري بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق مع المدرب المشار إليه، وتوقيع الجزاء المناسب بحقه، مع موافاة الوزارة بنتيجة التحقيق والجزاءات الموقعة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة. كما تقرر إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها وفقًا لأحكام القانون.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن اختبارات الناشئين والأنشطة الرياضية يجب أن تُدار وفقًا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وأن حصول النشء والشباب على فرص عادلة لممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم حق أصيل، لا يجوز المساس به تحت أي ظرف أو لأي سبب.

كما تشدد الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس العدالة أو تكافؤ الفرص، أو تنطوي على أي صورة من صور التمييز داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وأنها ستتخذ بكل حسم الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، بما في ذلك توقيع أقصى الجزاءات التي تجيزها اللوائح، والتي قد تصل إلى الإيقاف والمنع من العمل داخل أي هيئة رياضية أو شبابية، وذلك بحسب جسامة المخالفة وما تسفر عنه التحقيقات.

كما ستُحال الوقائع المماثلة إلى النيابة العامة متى كشفت التحقيقات عن شبهة ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

هذا، وسيُعلن عن الجزاء الموقع على المدرب فور الانتهاء من التحقيق، تأكيدًا لنهج الوزارة في الشفافية والمساءلة، وصونًا لحقوق جميع أبناء الوطن دون تمييز.