- تاياني: روما تؤدي دورا محوريا في ملف لبنان وحل الدولتين وأمن مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أن العاصمة الإيطالية روما ستستضيف في 4 أغسطس المقبل جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان.

وجاءت تصريحات "تاياني" خلال إحاطة أمام لجنتي الشئون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ بشأن نتائج قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، إذ جدد، إلى جانب وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، التزام إيطاليا بزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وأشار تاياني، إلى أن الجولة الجديدة من الحوار اللبناني - الإسرائيلي تأتي استكمالًا للمحادثات التي استضافتها روما في 15 يوليو، والتي أسهمت في تحديد موعد بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من ما يُعرف بـ"المناطق التجريبية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، أن هذا التطور يمثل "نتيجة مهمة لعمل دبلوماسي هادئ يبني الجسور ولا يقيم الجدران".

وتابع تاياني، أن إيطاليا بدأت بالفعل العمل بالتنسيق الوثيق مع حلفائها وفي مقدمتهم فرنسا، على المرحلة التي ستلي انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) نهاية العام الجاري.

ولفت إلى المبادرة التي أطلقتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال القمة الثنائية في مدينة أنتيب الفرنسية في يونيو الماضي، بشأن إنشاء بعثة دولية في جنوب لبنان.

وأكد الوزير الإيطالي، أن بلاده تضطلع بـ"دور محوري" في عدد من ملفات الشرق الأوسط، من بينها لبنان، وحل الدولتين، وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وكشف تاياني، أن روما ستستضيف يومي 28 و29 يوليو الجاري اجتماعًا لـ"التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين"، سيرأسه بالاشتراك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بهدف إعطاء زخم جديد لإعلان نيويورك الذي وقعته الدول المشاركة العام الماضي، مشيراً إلى أن الاجتماع سيخصص مساحة مهمة للحوار بين الأديان باعتباره عنصرًا أساسيًا لتعزيز فرص السلام.

ومن ناحية أخرى، أعلن تاياني، أن إيطاليا تعتزم استضافة الاجتماع الأول لـ"مجموعة أصدقاء الخليج" في نوفمبر المقبل، بمشاركة وزراء التجارة في دول الخليج، بهدف تعزيز الصادرات الإيطالية والعلاقات التجارية والاستثمارات.

وأكد أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل أولوية بالنسبة لإيطاليا، وأن بلاده مستعدة للمساهمة في أي مبادرات متعددة الأطراف لضمان بقاء المضيق مفتوحًا وآمنًا أمام حركة التجارة الدولية.