ترامب: دول كثيرة قد تنضم إلى اتفاقيات أبراهام قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاقيات أبراهام حققت نجحت عظيمًا، مؤكدا أن الكثير من الدول قد تنضم إليها قريبًا.

وأضاف خلال استقباله رئيس لبنان جوزيف عون، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاتفاقيات حققت مصالح كبيرة، وأنه لم يغادرها أي طرف رغم حدوث صراع في المنطقة، وأكد أن لبنان له مكان كبير في هذا الإطار.

وعلق على تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار على السفن في البحر الأحمر في أعقاب التهديد الموجه إلى السعودية، قائلًا إن هذا لم يحدث حتى الآن، لكنه أكد أنه سيتم التعامل مع الأمور إذا حدث ذلك.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعاملت مع الحوثيين من قبل وحققت نتائج كبيرة ما أفقدهم القدرة على صناعة تهديد، مؤكدا أن الحوثيين ظلوا بدون مشكلات مع واشنطن لفترة طويلة حتى أثناء الصراع مع إيران.

وتحدث عن الوضع في لبنان، قائلًا إن هناك إطارًا زمني لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، مؤكدا المضي قدما في تطبيق ذلك وتنفيذ إعادة الانتشار، واصفًا الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بأنه عظيم.

وأكد أنه سيبحث مع عون كيفية دعم الجيش اللبناني لفرض سيطرة في المناطق التي ينسحب من حزب الله، موضحًا أن هناك خطة يتم العمل على تنفيذها في هذا الإطار.