مصر تدين التهديدات ضد السعودية وترفض المساس بأمن المملكة

أدانت مصر، التهديدات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها القاطع لأي تصعيد يمس أمن المملكة أو استقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صادر الثلاثاء، إن مصر تستنكر بأشد العبارات التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تنطوي عليه من تصعيد غير مسؤول من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، وتهديد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية والممرات المائية الحيوية، بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضافت أن مصر تشدد على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

ولفتت إلى أن مصر تؤكد أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.