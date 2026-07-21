قال فريد الحُميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، إن النزاع المسلح في السودان أدى إلى مقتل العديد من المدنيين وإصابة الآلاف.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك أيضًا العديد من الأسر التي تشتتت بسبب النزاع والنزوح، وفقد أفرادها الاتصال فيما بينهم، مما ولد أزمة كبيرة، وأصبح هناك آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.

وأوضح أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سجلت على سبيل المثال، أكثر من 9 آلاف حالة فقدان خلال السنوات الثلاث منذ بداية النزاع، وهذه الحالات تمثل فقط الأسر التي تواصلت معها طلبًا لدعمها في البحث عن المفقودين.

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى الأولويات، فلا شك أن جزءًا كبيرًا من المعاناة في السودان كان يمكن تجنبه لو احترم القانون الدولي الإنساني، أو ما يعرف بقانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب، فهذا القانون يحمي المدنيين والبنى التحتية المدنية الضرورية لحياتهم، واحترامه يحد من المعاناة ومن تداعيات النزاع المسلح.

وتابع: «نحاول قدر الإمكان الحفاظ على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية، وفقًا لتفويضنا المنبثق عن اتفاقيات جنيف، ونسعى من خلال هذا التواصل إلى تذكير تلك الأطراف بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتجنب الإضرار بالمدنيين والبنى التحتية المدنية».

واستكمل: «كما نحاول تقديم المساعدات العاجلة المنقذة للحياة، مثل دعم المرافق الصحية، ودعم شبكات ومرافق المياه لتوفير مياه مأمونة ونظيفة».