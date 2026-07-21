ارتفاع إنتاج النفط والغاز في الصين إلى مستوى قياسي العام الماضي

أظهرت بيانات الإدارة الوطنية للطاقة الصينية، وصول إجمالي إنتاج الصين من النفط والغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 420 مليون طن نفط مكافئ، وهو مستوى قياسي جديد للإنتاج الصيني.

وبحسب الإدارة وصل إجمالي إنتاج النفط الخام في الصين خلال العام الماضي إلى 216 مليون طن، في حين استمر ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بأكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا للعام التاسع على التوالي، وهو ما يشير إلى تحسن ملموس لأمن الطاقة في الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن إجمالي إنتاج الصين من النفط الصخري خلال العام الماضي بلغ 5ر8 مليون طن، بما يزيد على 10 أمثال حجمه خلال 2018.

وأشار تقرير الإدارة الوطنية للطاقة، إلى أن قطاع الطاقة الصيني نفذ بالكامل الخطة السباعية لزيادة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في الصين وتنمية الحقول خلال الفترة من 2019 إلى 2025، مما أدى إلى وصول الإنتاج والاحتياطيات في الصين إلى مستويات قياسية.

ومن المقرر أن تطلق الصين خلال العام الحالي جولة جديدة من أعمال التنقيب عن النفط والغاز وتنمية الحقول، مع استمرار زيادة الاستثمارات في القطاع والمحافظة على إنتاج النفط المحلي فوق مستوى 200 مليون طن سنويا، مع استمرار نمو إنتاج الغاز الطبيعي.