الأمم المتحدة: ارتفاع صادم في وفيات المدنيين في جراء هجمات المسيرات في أوكرانيا

أفاد مكتب حقوق الإنسان الأممي، اليوم الثلاثاء، في جنيف بأن الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة التي يوجهها أفراد عن بعد تتسبب في ارتفاع أعداد القتلى والجرحى المدنيين في أوكرانيا.

ووصف العدد المتزايد من القتلى والجرحى المدنيين جراء الهجمات الروسية في أوكرانيا بأنه "صادم".

وقالت دانييل بيل رئيسة مهمة المراقبة التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، إن أبرز الظواهر هي الارتفاع في الهجمات التي يوجهها أفراد .

وبحسب الأمم المتحدة، أسفرت الهجمات الروسية، أثناء الستة أشهر الأولى من العام الجاري عن قتلى وجرحى أكثر بنسبة 37 % بين المدنيين مقابل نفس الفترة من عام 2025.

ووثق المكتب مقتل حوالي 1400 شخص وإصابة 8000 شخص تقريبا، وأحصى الضحايا الذين تمكن من التحقق من سقوطهم بصورة مستقلة فقط.

وشدد متحدث باسم الأمم المتحدة، على أن المدنيين والبنية التحتية المدنية محميون بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن الهجمات المتعمدة ضدهم تمثل جرائم حرب.

وفي منطقة كوشوهوم الواقعة جنوب زابوريجيا، لا يتم حصاد سوى ما يتراوح بين 3 إلى 5 هكتارات من الأراضي الزراعية حاليا بشكل يومي، بعدما كان المعدل يبلغ نحو30 هكتارا من قبل؛ بسبب خوف المزارعين من أن يصبحوا أهدافا لهجمات الطائرات المسيرة، وفقا لبيل.

وتناولت الأمم المتحدة، قضية الخسائر في صفوف المدنيين داخل روسيا.

وأوضحت بيل، أنه نظرا لعدم تمكن مكتب الأمم المتحدة من الوصول إلى روسيا، فإن تقييمه للخسائر البشرية هناك يعتمد على المعلومات المتاحة للجمهور.

واستنادا إلى تلك المصادر، ذكرت بيل إن 250 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 1600 آخرين في هجمات أوكرانية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 121% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.