نبيل فهمي ووزير خارجية الجزائر يؤكدان أهمية استثمار الزخم الدولي لدعم فلسطين

أجرى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في الجزائر، بحثا خلاله سبل التحرك لدعم القضية الفلسطينية، إلى جانب عدد من القضايا العربية والإقليمية.

واستهل الأمين العام الاتصال بتقديم خالص التعازي وصادق المواساة إلى الجزائر قيادةً وحكومةً وشعبًا في ضحايا الحريق المأساوي الذي اندلع، الجمعة الماضي، في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائرية، مؤكدًا تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الأليم.

وأعرب فهمي عن تقديره لمساهمات الجزائر ودورها المشهود في أنشطة الجامعة العربية، وجهودها الدبلوماسية في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الدولية.

من جانبه، هنأ أحمد عطاف الأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق في قيادة العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاتصال آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية، لا سيما سبل التحرك لدعم القضية الفلسطينية، والاستفادة من الزخم الدولي المؤيد للحقوق الفلسطينية بما يدفع نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آلياته بما يواكب المستجدات والتحديات الإقليمية، حيث أطلع الأمين العام الوزير على رؤيته في هذا الشأن، مؤكدًا حرص الأمانة العامة للجامعة العربية على استمرار التشاور والتنسيق مع الجزائر بشأن مختلف القضايا والملفات العربية والإقليمية، بما يخدم المصالح العربية المشتركة.