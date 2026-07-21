رئيس وزراء باكستان يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني اسكندر مومني، واشنطن وطهران الى ضبط النفس، مؤكدا مواصلة إسلام آباد أداء دور الوسيط بين الطرفين.

ونقل بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، عن شريف حثّه "كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تساهم في زعزعة استقرار المنطقة بشكل إضافي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، أنه أبلغ الوزير الإيراني بأن بلاده ستواصل جهودها التي ساهمت في إبرام مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في يونيو.

وتناول اللقاء، المباحثات سبل تطوير العلاقات بين البلدين، ولا سيما في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود المشتركة، إضافة إلى تنسيق الجهود لمواجهة الجرائم المنظمة والتهريب، فضلاً عن بحث آليات توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وناقش الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بالأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات.

وجاء هذا اللقاء ضمن تحركات تقودها إسلام آباد للحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية، بما يسهم في دعم الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة.