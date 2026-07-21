الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني بعد هجوم على ناقة نفطية

قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن استدعت سفير إيران لدى البلاد محمد توتونجي، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على استهداف إيران الناقلة الكويتية «كيفان»، مساء أمس الاثنين، أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وقال نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان، في بيان، إن هذا الاعتداء السافر يأتي في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد دولة الكويت منذ 28 فبراير 2026، بما في ذلك البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن الجانب الإيراني.

وأضاف أن هذا الهجوم يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها، وتهديداً لأمن وحرية الملاحة الدولية، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وجدّد مطالبة دولة الكويت لإيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مشدداً على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومحمّلاً إيران المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعدوانها المتواصل على دولة الكويت.



وتعرضت ناقلة المنتجات النفطية "كيفان" التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية للهجوم في مضيق هرمز، عقب إصابتها بمقذوف مجهول شمال شرق ميناء ليما العماني.