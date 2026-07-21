ملك الأردن ينعى ضابطًا تولى تدريبه على القفز الحر 43 عاما

نعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال الملك عبدالله في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" : "رحم الله الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات، فقدنا رفيقاً عزيزاً في السلاح، عرفته صديقاً خلوقاً، طيب السيرة، نبيل الخصال، كان مثالاً في المحبة والوفاء والصدق، ومن خيرة من خدم في صفوف قواتنا المسلحة، ودرب أجيالاً من جنود هذا الوطن."

وجنكات من أبرز رواد القفز الحر والرياضات الجوية في المملكة، إذ شغل منصب قائد فريق المظليين في القوات الخاصة، وتولى إدارة نادي الرياضات الجوية الملكية الأردنية، وأسهم في تدريب وإعداد أجيال من المظليين.

كما تولى جنكات تدريب الملك عبدالله على القفز الحر عام 1983 بعد تخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وظل اسمه مرتبطاً بتطوير هذه الرياضة في الأردن وبمسيرة حافلة بالخدمة والعطاء.

وقاد جنكات فريق المظليين في القوات الخاصة سابقاً، وأحد روّاد رياضة القفز الحر في الأردن، ومدرب القفز الحر لجلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

وشغل جنكات، خلال مسيرته، منصب قائد فريق المظليين في القوات الخاصة، كما تولى سابقاً إدارة نادي الرياضات الجوية الملكية الأردني.