وزير الخارجية يتوجه إلى مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء، إلى مانيلا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات مع كبار المسئولين في الحكومة الفلبينية، ولقاءات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري للمنظمة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يلتقي وزير الخارجية مع ممثلي عدد من كبرى الشركات الفلبينية ورجال الأعمال، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والفلبين، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات المختلفة.