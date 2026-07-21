السعودية وألمانيا تبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان فاديفول، التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان فاديفول، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين".

وأضافت "واس"، أن الجانبين السعودي والألماني "بحثا التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والجهود المبذولة حيالها."

وترتبط السعودية وألمانيا، بشراكة استراتيجية قوية في قطاع الطاقة، ترتكز بشكل أساسي على تطوير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

ووقع البلدان، في الرياض (فبراير 2026)، إعلانات نوايا لتصدير الهيدروجين المُنتج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية من المملكة إلى ألمانيا، إلى جانب صفقات لتعزيز سلاسل الإمداد.

وتسببت الحرب في إيران في توترات سياسية حادة بين برلين وواشنطن، حيث انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاستراتيجية الأمريكية، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سحب 5000 جندي من ألمانيا وإلغاء نشر صواريخ.