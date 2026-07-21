الأمم المتحدة: استمرار هجمات إسرائيل على غزة تثير مخاوف من جرائم حرب

حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من احتمال ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، لمتحدث المفوضية ثمين الخيطان، قال فيه: "مرت 9 شهور على إعلان وقف إطلاق النار، ولا يزال الفلسطينيون في غزة يفتقرون إلى مكان آمن".

وأوضح الخيطان أن 1100 فلسطيني أستشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

ولفت إلى أن المفوضية وثقت مقتل 685 فلسطينيا منذ منتصف أبريل الماضي.

وأضاف أن سقوط المدنيين في هذه الهجمات يزيد من المخاوف بشأن وقوع انتهاكات للقانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وغيرها من الجرائم الفظيعة المحتملة في غزة.

ودعا الخيطان الدول إلى التحرك من أجل ضمان الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، وإنهاء الانتهاكات، وتحقيق المساءلة والعدالة.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ سريانه حتى صباح الثلاثاء، عن استشهاد 1168 فلسطينيا وإصابة 3798 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.