المهرجان القومي للمسرح يكشف عن مفاجآت دورته 19 في مؤتمره الصحفي بالمسرح الصغير

- محمد رياض: حالة مسرحية متكاملة في كل مصر لم يعد حفل الافتتاح والختام فقط.. ونعمل علي تجهيزاته منذ ستة أشهر

- رئيس صندوق التنمية الثقافية: ما تم صنعه في محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة يساوي 10 جولات في المحافظات

- 7 مكرمين أبرزهم إسعاد يونس وشهيرة وأحمد عبد العزيز وأحمد ماهر

- 10 إصدارات و34 عرض و3 على الهامش

- عودة عروض الشركات في الدورة 19

أقيم مساء أمس الاثنين في المسرح الصغير بدار أوبرا القاهرة المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض ومدير المهرجان الفنان عادل عبده والمعماري حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية والفنان هاني حسن مدير المسرح الصغير بدار أوبرا القاهرة والمخرج نادر صلاح الدين والفنان محمد فهيم والفنان سامح الصريطي والمنسق العام للمهرجان ماجدة عبد العليم، وعددًا من الفنانين والنقاد والصحفيين والإعلاميين، وقدم المؤتمر الصحفي الإعلامي والمخرج محمد فاضل رئيس لجنة السوشيال ميديا والموقع الإلكتروني، ويقام المهرجان في الفترة من 25 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل.

- المكرمون

وكانت كشفت إدارة المهرجان قبل انطلاق المؤتمر الصحفي عن مكرمين دورتها 19، وهم الفنانين إسعاد يونس وشهيرة وأحمد عبد العزيز وأحمد ماهر والناقد الدكتور حمدي الجابري والمخرجان مجدي مجاهد وأحمد البنهاوي.

كما كشفت أيضًا إدارة المهرجان عن مخرج حفل الافتتاح المقرر إقامته في المسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة، وهو المخرج ومصمم الاستعراضات وليد عوني.

- اللجنة العليا للمهرجان

وتتشكل اللجنة العليا من رئيس المهرجان الفنان محمد رياض ومدير المهرجان الفنان عادل عبده، والفنان سامح الصريطي والمخرج عصام السيد والفنانة رانيا فريد شوقي والفنان محمد فهيم والمخرجة عبير علي والكاتب أيمن سلامة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح والمعماري حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية ورئيس الهامة المصرية العامة للكتاب والفنان عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والمنسق العام ماجدة عبد العليم.

- 34 عرضا والمخرج خالد جلال رئيس لجنة التحكيم

ويشارك في مسابقة العروض المسرحية 34 عرضًا تمثل قطاعات الإنتاج المسرحي المختلفة، بالإضافة إلى 3 عروض على الهامش.

فيشارك البيت الفني للمسرح بستة عروض هي: متولي وشفيقة، سابع سما، التياترو، ساعة حظ، أداجيو اللحن الأخير، وسجن اختياري. كما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بستة عروض هي: يوم أن قتلوا الغناء، شبح الأوبرا، ليلة القتلة، البؤساء، هواميش الجبرتي، وكأن شيئًا لم يكن.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضي شنب البنات وضيق تنفس، بينما يشارك مركز الهناجر للفنون بعرضي سما ولحظة واحدة، ويقدم صندوق التنمية الثقافية عرضي هل هذا الملك لير ولسه فاكر، فيما يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرض غرام في الكرنك.

كما تضم القائمة ثلاثة عروض من أكاديمية الفنون هي: آل بونسكو، ماذا لو، والتدريبات الأسبوعية لتعلم الطريقة المثالية، إلى جانب خمسة عروض تمثل الفرق الحرة والمستقلة هي: ميرامار، ليالينا، حيث لا يراني أحد، تصبحي على خير يا ماما، والمضطر يركب القطر. كما يشارك المسرح الجامعي بعرضي البوسطجي والست، وتشارك فرق الهواة ومنظمات المجتمع المدني بعرضي حكاية دائرة الطباشير القوقازية والأرض، فيما يمثل القطاع الخاص عرض أوليفر بالعربي.

وتشهد الدورة كذلك مشاركة عرضي الجريمة والعقاب ويا نسيني عن نقابة المهن التمثيلية، إلى جانب عرض شبابيك ممثلًا لفرق الشركات والبترول والمسرح العمالي، بالإضافة إلى ثلاثة عروض ضمن برنامج "عروض على الهامش" هي: فتاة المترو، كرسي بجناحات، وكوديا.

ويترأس لجنة التحكيم لمسابقة العروض المسرحية المخرج خالد جلال، وتضم في عضويتها الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للباليه الأسبق، والفنانة عايدة فهمي، ومهندس الديكور عمرو عبد الله الشريف، والمخرج محمد زكي، والموسيقار محمود طلعت، والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، فيما يتولى الفنان محمود حسن مهام مقرر اللجنة.

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجنة مشاهدة العروض، برئاسة المخرج حسن الوزير، وعضوية الناقد باسم صادق، والفنان محمود فؤاد صدقي، والمخرجة منار زين، والدكتورة هايدي عبد الخالق.

أما لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي، يرأسها الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، وتضم في عضويتها الناقد والكاتب محمد بهجت، والدكتور محمد سمير الخطيب.

ولجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث النظري يرأسها الناقد الدكتور حمدي الجابري، وتضم في عضويتها الدكتور محمد زعيمة، والكاتب والناقد جرجس شكري.

- 10 إصدارات للمكرمين في القاهرة والمنصورة

ويقدم المهرجان 10 إصدارات في الدورة 19 من المهرجان والتي توثق مجموعة من رموز المسرح والفن في مصر إلى جانب دليل المهرجان وهي "أحمد ماهر فارس المسرح العربي" تأليف جمال عبد الناصر و"إسعاد يونس سيدة كل الأدوار" تأليف د. محمد فتحي، و"أحمد عبد العزيز فارس الدراما العربية" تأليف محمد عبد الرحمن زغلول و"شهيرة" تأليف عمر زهران، و"مجدي مجاهد قامة فنية وقيمة إنسانية" تأليف د. هاني كمال ومحيي الدين إبراهيم، و"أحمد البنهاوي عاشق الكورس" تأليف محمد علام، و"حمدي الجابري أيقونة النقد" تأليف د. محمد زعيمة، و"صبري ناصف الحارس الأمين لمسرح الفلاحين" تأليف د. إيهاب الشربيني و"أحمد وفيق الفلاح المسكون بعفاريت الفن" تأليف فايزة هنداوي و"وليد يوسف صانع الفرص البديلة " تأليف باسم صادق، ودليل المهرجان إعداد ماجدة عبد العليم.

ويقدم المهرجان 10 ورش فنية متخصصة وهي الإخراج المسرحي يقدمها المخرج نادر صلاح الدين، وورشتين تمثيل يقدمها كل من الفنانان محمد فهيم ومروة جبريل، والتذوق الموسيقي يقدمها د. طارق مهران والتعبير الحركي تقدمها مصممة الاستعراضات والمخرجة كريمة بدير، والسينوغرافيا يقدمها دكتور حمدي عطية، وفنون الإلقاء يقدمها الفنان خالد الدهبي وقراءة العرض المسرحي يقدمها الناقد محمد الروبي، والبانتومايم يقدمها د. علاء قوقة.

وانطلقت الندوات الفكرية للمهرجان في 20 يوليو الجاري، وتترأس هذه اللجنة الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، وبعضوية كل من الناقد أحمد خميس والدكتورة داليا بسيوني والناقدان محمد علام وحسن عبد الهادي ومقرر اللجنة رشا زيدان ومنسق اللجنة نور العراقي.

- حالة مسرحية متكاملة في كل مصر

وقال الفنان محمد رياض: المهرجان القومي للمسرح لم يعد حفل الافتتاح فقط وحصاد الموسم المسرحي خلال سنة ولكن أصبح حالة مسرحية متكاملة في كل مصر، ونعمل علي تجهيزاته منذ ستة أشهر، وتوجه بالشكر للعديد من الجهات الداعمة على رأسهم صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي على كل مجهوداته وتحمل تكلفة العرض التطبيقي "فتاة المترو"، مؤكدًا أن المهرجان ليست جهة إنتاج وإنما هذا العرض هو عرض تطبيقي نتاج ورش المهرجان في السنوات السابقة.

وتوجه بالشكر أيضًا إلى أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وهيئة قصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ودار الأوبرا المصرية برئاسة د. رضا الوكيل وقطاع المسرح برئاسة د. أيمن الشيوي، بالإضافة إلى كل فريق عمل المهرجان.

وأكد رياض، على مدى اهتمام المهرجان بذوى الاحتياجات الخاصة وأن أحد العروض الثلاثة التي على هامش المهرجان لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي وصفهم بأنهم أصبحوا جزء مهم جدًا في المهرجان، وهو الجزء الاجتماعي، وأن المهرجان انتهج هذا النهج من منطلق أنه دور مهم يجب أن يقدمه المهرجان، وكان ذلك واضحًا في جولتنا في المنصورة وتعاونا مع إيمان كريم رئيس المركز القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحاولنا أن نقدم واجبنا اتجاههم.

وقال الفنان محمد رياض، ردًا على سؤال حول إعلانه الدروة الماضية أنها آخر دورة له في رئاسة المهرجان، إنه بالفعل صرح بذلك ولكن أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة السابق، أقنعه باستمرار تواجده لرئاسة المهرجان، إلى جانب أن أحلامه مازالت مستمرة والمتعلقة بتواجد المهرجان في المحافظات والمشروعات المسرحية نتاج الورش مثل "فتاة المترو".

وردًا على سؤال لماذا انتقل المهرجان هذا العام لمحافظة واحدة بعدما انتقل العام الماضي لأكثر من محافظة، أجاب المعماري حمدي السطوحي أن ما تم صنعه في محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة يساوي 10 جولات في المحافظات.

وأكد محمد رياض، أن ميزانية المهرجان للدورة الحالية هي نفس ميزانية العام الماضي، وهي 4 ملايين ومائة ألف جنيه، وهناك 400 ألف جنيه للمطبوعات بشكل لوجيستيك، وهناك دعم لوجيستيك من كل جهات الدولة من استقبال العروض في المسارح والورش وكل فعاليات المهرجان.